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Mezarlıkta araç içinde cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi

Mezarlıkta araç içinde cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi
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Ümraniye’de mezarlıkta park halindeki araçta cansız bedeni bulunan şahsın kimliği belirlendi.

Olay, Ümraniye'de İnkılap Mahallesi Kocatepe Mezarlığında sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, mezarlıkta devriye faaliyeti yürüten güvenlik görevlileri, park halindeki 34 VZ .... plakalı hafif ticari araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Şüphelendikleri aracın yanına giden görevliler, şahsın hayatını kaybettiğini ve araç camının kırık olduğunu fark etti.

Araçta cansız bedeni bulunan kişinin 45 yaşındaki T.B. olduğu tespit edildi. Ceset Adli Tıp Kurum Morguna kaldırılırken, T.B.'nin kendisini başından vurarak intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Etiketler ceset mezarlık araç
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