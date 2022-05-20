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  4. Mezarlıkta dehşet! Kız arkadaşını boğazından kendini bacağından bıçakladı

Mezarlıkta dehşet! Kız arkadaşını boğazından kendini bacağından bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, mezarlıkta tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçakla yaraladı.

Melikgazi ilçesindeki Germir Mezarlığı'nda buluşan B.A. (15) ile kız arkadaşı G.O. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE KIZI SONRA KENDİSİNİ BIÇAKLADI
Tartışma sırasında B.A, kız arkadaşını bıçakla boğazından, kendisini de bacağından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

AA

Etiketler kayseri mezarlık kavga
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