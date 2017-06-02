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  4. 02 Haziran 2017 16:18

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara

İstanbul'da bir mezarlıkta toprağın yeni kazıldığını gören görevliler polis ekiplerine bildirdi. Kazıldığı belirlenen yerde yapılan kazıda bebek cesedi bulundu.

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
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İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mezarlığı'nda toprağın yeni kazıldığını gören görevlilerin  ihbarıyla yapılan kazıda bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri bebeği gömüp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.

Beylikdüzü Gürpınar Mezarlığında yeni doğan bir bebek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, mezarlık görevlileri sabah mezarlığı dolaşmaya çıktıklarında mezarlığın bir tarafında toprağın yeni kazıldığından şüphelenip polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta inceleme başlattı.Görevlilerin şüphelendiği noktayı kazan ekipler yeni doğmuş bir bebek cesediyle karşılaştı.

Ceset ile karşılaşan polis ekipleri durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde ve mezarlıkta inceleme yaparak, ip ucu aradı. İncelemeler tamamlandıktan sonra bir kutuya konulan bebeğin cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Polis ekipleri bebeği gömüp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

mezarlık , bebek cesedi , dehşet