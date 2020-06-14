Mezarlıkta kanlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltında

Olay, dün gece, Aydınlar Mahallesi'nde bulunan asri mezarlıkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Aydın K. (32) ile F.A. ve beraberindeki 4 kişi, mezarlıkta karşılaştı. Tartışma çıkması üzerine Aydın K., tabancayla ateş açılması sonucu vurularak, yaralandı. Aydın K., silah sesini duyanların çağırdığı sağlık ekibince ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Aydın K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan F.A. ve isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.





