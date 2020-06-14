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  4. 14 Haziran 2020 14:14

Mezarlıkta kanlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltında

Gaziantep'te, mezarlıkta karşılaşan ve alacak-verecek nedeniyle husumetli olan kişiler arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı.

Mezarlıkta kanlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltında
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Olay, dün gece, Aydınlar Mahallesi'nde bulunan asri mezarlıkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Aydın K. (32) ile F.A. ve beraberindeki 4 kişi, mezarlıkta karşılaştı. Tartışma çıkması üzerine Aydın K., tabancayla ateş açılması sonucu vurularak, yaralandı. Aydın K., silah sesini duyanların çağırdığı sağlık ekibince ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Aydın K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan F.A. ve isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 


DHA

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