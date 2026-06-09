Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı!

İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayeti aydınlatıldı. Gözaltına alınan akrabası B.G., ''Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu'' diyerek cinayeti itiraf etti.

İstanbul Şişli'de 10 yıl önce işlenen ve kamuoyunda uzun süre gündem olan faili meçhul "Mezdeke Aynur" cinayeti, emniyet güçlerinin ısrarlı takibi sonucu aydınlatıldı. Ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyelerinden Aynur Kanbur'un öldürülmesiyle ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli B.G., kan donduran bir itirafta bulundu.

"Dansözlük Yapması Gururuma Dokunuyordu"

Yaralama suçundan daha önceden de kaydı bulunan B.G., polisteki ilk sorgusunda suçunu gizlemedi. Kanbur ile anne tarafından akraba olduklarını belirten şüpheli, “Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim” dedi.

Pastacılık yaptığı tespit edilen B.G.'nin cinayetin ardından iş yerine gidip çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

"Siz Yakalamasaydınız Teslim Olacaktım, Vicdan Azabı Çekiyorum"

Şüphelinin karşısında polisleri görünce 'Siz gelmeseydiniz. Ben gelip teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım' dediği belirtildi.

Azmettirici Şüphesi

Öte yandan aynı olayla ilgili azmettirici olarak gözaltına alınan Aynur Kanbur’un akrabaları Y.K. ve S.K. ise polisteki sorgularında cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili 'ek gözetim izni' alındığını belirtildi.

DHA