MHP'den Sinan Ateş'in annesi ve ablasına suç duyurusu

MHP, Ankara'da uğradığı silahlı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye ve ablası hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin dün TBMM'nin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında "Siyasi kışkırtmanın figüranı olmak bir hanımefendiye yakışmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli isim vermese de konuşmasındaki hedefinin Sinan Ateş'in eşi olduğu konuşulmuştu.

MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, dava sürecinde defalarca kendilerinin de dosyaya dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yönter ve Yalçın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusunu avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu:

"Aldığım bir bilgiye göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sn.İzzet Ulvi Yönter ve Sn.Semih Yalçın, kendilerine yönelik soyut iddiadan ibaret söylemlerle iftira attan Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş ve annesi Saniye Ateş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunmuşlar."

Avukat Bekiroğlu'nun mesajını, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de sosyal medya hesabından paylaştı.

MHP'li Yönter ve Yalçın daha önce de 'iftira' gerekçesiyle Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.