  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Aralık 2019 14:15

MHP'liler ile İYİ Partililerin kavgası karakolda bitti

MHP ve İyi Parti arasında stant tartışmasından çıkan ve İyi Parti İl binasının taşlanmasına varan kavga karakolda bitti.

MHP'liler ile İYİ Partililerin kavgası karakolda bitti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İyi Parti ile Kayseri Ülkü Ocakları arasında geçtiğimiz gün yaşanan stant kavgası karakola taşındı. Ülkü Ocakları Ortaöğretim Başkanı İhsan Mert Ebiçlioğlu olaydan sonra İyi Parti binasının taşlanmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Yurt gazetesinden Selahattin Karakoç'un haberine göre arkadaşlarının gözaltına alındığını ve sabaha kadar tutulacağını öğrenen Ülkü Ocağı üyeleri, Reşat Vural Polis Merkezi önünde toplandı.

Polis karakoluna gelen MHP İl Başkanı Serkan Tok ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan yetkililerden bilgi aldılar. MHP İl Başkanı Tok yaptığı açıklamada “Kardeşimiz akşamüzeri saat altıda gözaltına alınıyor. O saatte Savcımız İle nöbetçi savcımız arasındaki trafik nedeniyle arkadaşımız sabaha kadar gözaltında kalacak. Emniyet mensuplarımızdan Allah razı olsun, sabah adliye ne diyorsam hukuk ne diyorsa ona saygı duyacağız” dedi.
Geceyi karakolda geçiren Kayseri Ülkü Ocakları Ortaöğretim Başkanı İhsan Mert Ebiçlioğlu, sabah çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
mhp , ülkü ocakları , kavga , karakol , iyi parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM