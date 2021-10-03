  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bartın’da, MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

 

Etiketler mhp midibüs kaza trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çarşıdaki, pazardaki ''fiyat oyunu'' ifşa oldu!
Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber! Pastırma yazı geliyor
Testleri başarıyla geçti! Bayraktar TB2'nin gözü ASELSAN'dan
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açıldı
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
Netflix'in erotik sahneleriyle tartışılan dizisi zirvede!
Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Koronavirüs rehberi güncellendi: Karantina süresi değişti!
Yabancı basında Erdoğan iddiası: ''Çok hasta, yerine bu 3 isimden biri geçebilir''
İstanbul büyük patlama! Ortalık savaş alanına döndü