Mide bulandıran çarpık ilişki itirafı

4 yıl örgütte kaldıktan sonra teslim olup, Varto İlçe Jandarma Komutanlığında sorgusu yapılan Y.Ş., Varto’nun Kaynarca köyünde 1999 yılında doğduğunu ve ortaokula kadar okuduğunu söyledi. Varto ilçesindeki Kulan köyü bölgesinden bir teröristin köylerine gelerek Kürtlerin haklarını savunduklarını ve örgüte katılmalarını istediklerini ifade eden Y.Ş., kendisinin de o teröriste özenip gittiğini, ama örgüt içerisinde kaldığı süre içerisinde bin bir zorluklarla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Örgüt içerisinde çocuk istismarı ve diğer olaylarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Y.Ş., iyi görünen örgüte hiçbir gencin özenip gitmemesini istedi.



Örgüte 2014 yılında katıldığını ve katılımı ile birlikte Kuzey Irak’a götürüldüğünü söyleyen Y.Ş., “Burada dört yıl kaldıktan sonra örgüt içerisindeki çözülmeleri göz önüne alarak Haziran 2018 tarihinde örgütten kaçtım. Yaklaşık beş ay Duhok’ta bir ailenin yanında kaldım. Fırsatı kolladıktan sonra gelip jandarmaya teslim oldum” dedi.



Terör örgütünde yaşanan çarpık ilişkiler



PKK terör örgütünün çirkin yüzünü de anlatan Y.Ş., ifadesinde şunları söyledi:



“Örgüt içerisinde kaldığım süre içerisinde belirli bir amacın olmayışı, örgüt mensupları arasında yaşanan çarpık ilişkiler ve bunun sonucunda yaşanan intiharlar, çocuk yaştaki örgüt mensuplarının ağır şartlar altında çalıştırılması ve bu çocukların hayatlarının hiç kimsenin umurunda olmayışı gibi nedenlerden dolayı örgütten soğudum. Örgütten kaçarak Irak’taki KDP güçlerine sığındım. Ailemle irtibat kurarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine teslim oldum.”



“Şu an devletin sıcak ellerindeyim”



Örgüt içerisinde kadınlara yönelik yaşanan cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiğini de ifade eden Y.Ş., “Son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamı oluştu ve buna bağlı olarak birçok kişi örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Şu an devletin sıcak ellerindeyim. Emin ellerdeyim. Dağdakiler bir an evvel o ıztıraptan kurtulup gelip teslim olsunlar” diye konuştu.



Kendiliğinden gelip teslim olan ve hiçbir eyleme katılmadığını aktaran ve pişman olduğunu dile getiren Y.Ş., yapılan yargılamasının ardında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir daha dağa gitmeyeceğini, ama kendisinin çekincesinin olduğunu dile getiren Y.Ş., bu nedenle de fazla açıklamalarda bulunmak istemediğini dile getirdi.