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Mide bulandıran olay! Gelinini taciz ederken oğluna yakalandı

Mide bulandıran olay! Gelinini taciz ederken oğluna yakalandı
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Kayseri'de, gelinini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan tacizci kayınpeder 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2020 ile 2021 yıllarında farklı dönemlerde meydana geldi. G.K., iddiaya göre, kocası cezaevinde olduğu dönemde kayınpederi F.K.'nin cinsel istismarına uğradı. Kocası ise cezaevinden çıktıktan sonra G.K.'nin kendisini aldattığından şüphelenip, cep telefonunun video kaydını açarak eve girdi; babası F.K.'nin, eşini istismar ettiğini gördü. Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

"O BENİM KIZIM SAYILIR"
Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık F.K., hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen F.K., "Bana iftira attılar. Suçsuzum. O benim kızım sayılır. Hiçbir zaman kendisine kötü gözle bakmadım" dedi.

19 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık F.K.'yi 'cinsel istismar' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DHA

Etiketler kayseri gelin taciz cinsel istismar
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