Mide bulandıran olay: Patronundan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
Çanakkale'de gerçekleşen iğrenç olayda, 43 yaşındaki iş yeri sahibi M.Ç., yanında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.
Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana gelen olayda, M.Ç., yanında çalışan kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Kız çocuğunun tacizi ailesine anlatmasıyla babası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, M.Ç.'den şikayetçi oldu.
TACİZ KAMERA KAYITLARINA YANSIDI
Soruşturma başlatan polis, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen M.Ç., gözaltına alındı. Polis tarafından emniyete getirilen M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol