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Mide bulandıran olay: Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

Mide bulandıran olay: Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

Şanlıurfa'da mide bulandıran bir olay gerçekleşti. üvey kızı M.I'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.Y. isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İğrenç olayın adresi Şanlıurfa... Eyyübiye Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve Asayiş Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi, üvey kızı olan M.I.'ya cinsel istiamrda bulunduğu iddia edilien F.Y.'nin İkizce Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Operasyon düzenlendi

Eve operasyon düzenleyen ekipler, F.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Karakola götürülen F.Y.’nin aynı zamanda 'Askeri ceza kanununa' muhalefet suçundan da arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler üvey kızı cinsel istismar
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