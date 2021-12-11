Mide bulandıran olay: Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

Gözaltında mı, ev hapsinde mi derken... İsmail Saymaz, Sedat Peker ile ilgili son bilgiyi paylaştı

Emeklileri kandırıyorlar! Banka promosyonunda ''zam'' oyunu

Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'lik oyuncağı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaştığı kasadan servet çıktı

Beşiktaş'ta 2 ayrılık daha...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası için bir sürpriz aday daha

Dünyanın en gizemli canlısı okyanustan çıktı

O da reytinglere yenildi... Ekranlara veda ediyor

''Abdullah Öcalan serbest kalacak'' deyip tarihi de verdi

TPAO görüntülerle duyurdu: ''Suriye sınrıında petrol bulduk''