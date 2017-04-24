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  1. 24 Nisan 2017 14:08

Midilli açıklarında tekne faciası ! Çok sayıda ölü var

Midilli açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 12 kişi öldü.

Midilli açıklarında tekne faciası ! Çok sayıda ölü var
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Ege Denizi'nde Midilli Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri 8 sığınmacının cesedine ulaştı. Türk sahil güvenliğinin de denizden 4 ceset çıkardığı bildirildi.

Ölen sığınmacılar arasında çocuk ve kadınların bulunduğu belirtiliyor.

Teknede yaklaşık 25 kişinin olduğu, şimdiye kadar biri hamile iki kadının sağ kurtarıldığı aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı FRONTEX ekiplerinin de destek verdiği arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

AA

midilli adası , ege denizi