Milletvekili maden çalışmasını durdurdu, eşi gözaltına alındı

Bursa’nın Yenişehir İlçesi Kirazlıyaylı Köyü’nde çinko, kurşun maden işleten Meyra Madencilik tarafından yapılmak istenen flotasyon tesisine (cevher zenginleştirme) karşı Kirazlıyaylı köylüsünün mücadelesi sürüyor. Jandarma iş makinasının önüne yatan köylüleri gözaltına aldı. Köylüler GBT sorgularının ardından serbest bırakıldı. Köylülere destek için bölgeye eşi Yusuf Kayışoğlu ile birlikte giden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu iş makinesinin önüne geçerek durdurdu. Bir süre jandarmayla tartışan Yusuf Kayışoğlu da gözaltına alındı.

BirGün’e konuşan CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu “Köylüleri alana sokmuyorlar, her yer jandarma tarafından kesilmiş. Kepçelerin önüne yatan köylü kadınlara müdahale edildi. Ben de onlarla birlikte önüne geçtim, iş makinasını durdurdum. Eşim sürekli sarı basın kartı sahibi birisi, onu da gözaltına aldılar. Şu an kepçenin yanındayım, çalıştırmıyorum. Köylüler jandarmanın kestiği noktada bekliyorlar. Yasal izinlerini olduklarını söylüyorlar ama insan sağlığını zehirleyen izin olmaz. Köylüler iki gündür direnişini sürdürüyor ve söyledikleri sadece şu: ‘Topraklarımızı savunduğumuz için sürekli tehdit ediliyoruz. Zehir saçan bir yerde oturmak istemiyoruz’ Ben de onlara söz verdim, tesisi yaptırmamak için elimizden geleni yapacağız.”