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Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu

Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu
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DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya, otomobilinde ölü olarak bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya'nın, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, ilçede pastane işletmeciliği yapan Mehmet Ali Kaya'nın park halinde çalışır vaziyetteki otomobilinde Mehmet Ali Kaya'nın hareketsiz durduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbarla gelen ekipler kapısı kilitli otomobili açtıklarında Kaya'yı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede otomobilde ruhsatlı tabancası da bulunan ve vücuduna isabet eden tek kurşunla öldüğü saptanan Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

BABACAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kaya'nın vefatının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Babacan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşım Ertuğrul Kaya’nın kardeşi Mehmet Ali Kaya’nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Mehmet Ali Bey’e Allah’tan rahmet, Kaya ailesine başsağlığı diliyorum."

Etiketler ertuğrul kaya deva parti milletvekili
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