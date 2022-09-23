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  4. Üzerinden polis kimliği çıkmıştı... Gizemli isim gözaltında

Milli Beka Hareketi Başkanı gözaltına alındı

Milli Beka Hareketi Başkanı gözaltına alındı

Kamuoyunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen, Cumhur İttifakı destekçisi Milli Beka Hareketi Konfederasyonu Başkanı Murat Şahin, Şırnak Havalimanı’nda gözaltına alındı.

‘Milli Beka Hareketi’ adı altındaki Cumhur İttifakı destekçisi yapının başkanı olan Murat Şahin, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Şahin, olaya ilişkin  sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İstanbul/Ankara uçağında çıkmayan aranma, Ankara/Şırnak uçağında ‘aynı gün’ nasıl çıkıyor ve beni karşılamaya gelen yüzlerce kardeşimin yanında nasıl oluyor biraz ilginç..!"

Daha sonra adliyeden fotoğraf paylaşan Şahin’in ifade vermek için savcının kapısında beklediği görüldü.

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, 2020 yılında Taksim’de polis tarafından yapılan kontrol sırasında durdurulmuş, üzerinden sahte polis kimliği, telsiz, çakar ışığı ve sahte basın kartı çıkmıştı. Şahin, bu eşyaların yanındaki memura ait olduğunu iddia etmişti.

 

Etiketler murat şahin Milli Beka Hareketi Konfederasyonu Başkanı Milli Beka Hareketi Konfederasyonu gözaltı
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