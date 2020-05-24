Milli boksör, kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, bu sabah saatlerinde, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Ş. (25) ile erkek arkadaşı S.A.K (26) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Milli boksör olduğu öğrenilen S.A.K, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Zeynep Ş.'yi dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.







İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Zeynep Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren S.A.K, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan S.A.K'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Ş.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.







