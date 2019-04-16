Milli Görüş'e yakın gazeteciden sürpriz iddia: ''Erdoğan görevi bırakıyor''

Milli Görüş’e yakınlığıyla bilinen Fehmi Çalmuk, Hürses gazetesindeki köşesinde “Ak Parti’nin fabrika ayarları bekayı bozar mı?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Çalmuk yazısında çok konuşulacak bir iddiayı ileri sürdü.

“ERDOĞAN SONRASI AK PARTİ GENEL BAŞKANI KİM OLACAK”

“Erdoğan Ak Parti Genel Başkanlığını bırakıyor” iddiasında bulunan Çalmuk yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Dananın kuyruğunun da koptuğu yer de burası… Partili Cumhurbaşkanı modeli geçiş döneminde önemliydi, gerekliydi. Ama MHP cenahından gelen bilgiler ışığında artık bu modelden vazgeçilmesi gerekiyor.

Peki, Erdoğan sonrası Ak Parti Genel Başkanı kim olacak?

Has Parti cenahı Numan Kurtulmuş’da ısrarlı.

Önemli bir kesim Süleyman Soylu diyor.

Bir de ‘ikisi olmasın, Erdoğan devam etsin’ diyen kesim var.

Seçimlerde başarısız olan, kaybeden strateji yanlışı yapan parti yöneticileri İstanbul seçiminin belli olmasından sonra tasfiye edilecek. Kabinedeki revizyonda bunu bekliyor.”

“‘BAŞKA BİRİ OLMAKTAN YORULUR KALBİM’ DEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR”

Çalmuk yazısında ayrıca İstanbul seçimlerine de değindi. Fehmi Çalmuk şunları ileri sürdü:

“İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için Erdoğan genel bir istişarede bulundu. Seçimler yenilenirse, ne olur? Tekrar kazanmanın şartları nedir? Ak Parti küskünleri nasıl geri dönecek? Seçimlerin kaderini belirleyen ve Millet İttifakının bilinçli olarak dışında bırakılan Saadet Partisi oyları nasıl kanalize edilecek? İmamoğlu’nun Yıldırım’a karşı %0,6’lık oy farkının nedeni Millet İttifakının dışında bırakılan Saadet Partisi’ne verilen oylardır.

Gelinen noktada ‘Yalnız bırakıldım’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan için fabrika ayarlarına dönmek ‘Başka biri olmaktan yorulur kalbim’ demekten başka bir şey değildir.

Fabrika ayarına dönmek için şifreleri girmek, sonradan ilave edilen uygulamaları, programları kapatmak gerekmez mi?”