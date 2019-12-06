Milli sporcuya cinayetten müebbet hapis

Kadıköy'de kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Ö.'yü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Ş. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Berke Ş. ve Tevfik K. hakkında, "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Berke Ş.'yi motosikleti ile olay yerine götürdüğü iddia edilen Okan C. hakkında da, "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

KAVGA KIZ ARKADAŞINA LAF ATTIĞI GEREKÇESİ İLE ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Berke Ş. ve iki arkadaşı hakkında iddianame düzenlendi. Berke Ş.'nin doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı ile olay günü Kadıköy'e gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, maktül Ömer Ö.'nün yanında bulunan arkadaşı ile birlikte Berke Ş.'nin kız arkadaşına laf attığı belirtildi. Berke Ş.'nin kız arkadaşına arkadaşlarının yanına bırakarak Ömer Ö. ve arkadaşının yanına geri gelerek onları darp etmeye başladığı belirtilen iddianamede, olay yerine yakın yerde bulunan Berke Ş.'nin arkadaşlarının de olay yerine gelerek kavgaya dahil oldukları kaydedildi.

MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİ

Maktül Ömer Ö.'nün olay yerinden kaçtığı Berke Ş. ve diğer şüpheli Tevfik K.'nin de onu kovaladığı ancak yakalayamadıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin Moda Caddesi üzerinde motosikletli iki arkadaşı ile karşılaştıkları, Berke Ş.'nin şüpheli Okan C.'nin motosikletine, şüpheli Tevfik K.'nin de kimliği tespit edilemeyen bir şahsın motosikleti ile Ömer Ö.'yü aramaya başladıkları, Berke Ş.'nin maktulü bir iş yerinin önünde ağaçların arkasına saklanmaya çalışırken gördüğü belirtildi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Berke Ş.'nin yeniden kaçmaya başlayan Ömer Ö.'yü yakaladığı, bıçakla arkasından rastgele vurduğu, arkasından yetişen şüpheli Tevfik K.'nin de olaya dahil olarak maktulü darp ettiği kaydedilen iddianamede, ardından da motosiklete binerek olay yerinden ayrıldıkları ifade edildi.

İddianamede, şüpheliler Berke Ş. ve Tevfik K.'nin, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, Okan C.'nin de, "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.