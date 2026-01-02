Milyonlarca borçlu vatandaşa devlet hastanelerinin kapıları kapandı

Bağ-+Kur ve GSS prim borcu olanların kamu hastanelerinden yararlanmasını sağlayan geçici uygulama 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle sona erdi ve GSS borcu olan vatandaşlara devlet hastanelerinde tedavi yolu kapandı.

1 Ocak 2026 itibarıyla Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan milyonlar için devletin hastane kapıları kapandı.

Birgün'ün haberine göre geçmiş yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla SGK’ye borcu olanlara da tedavi hakkı tanınıyordu. Ancak bu yıl henüz bu yönde bir karar yayımlanmadı.

Böylece borcu olanlara kamu hastanelerinde tedavi dönemi kapandı. Ayrıca borçlu üzerinden sağlık güvencesinden faydalanan eşi ya da çocuğu da devlet hastanelerinden faydalanamayacak.