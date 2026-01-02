  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Milyonlarca borçlu vatandaşa devlet hastanelerinin kapıları kapandı!

Milyonlarca borçlu vatandaşa devlet hastanelerinin kapıları kapandı

Milyonlarca borçlu vatandaşa devlet hastanelerinin kapıları kapandı
Güncelleme:

Bağ-+Kur ve GSS prim borcu olanların kamu hastanelerinden yararlanmasını sağlayan geçici uygulama 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle sona erdi ve GSS borcu olan vatandaşlara devlet hastanelerinde tedavi yolu kapandı.

1 Ocak 2026 itibarıyla Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan milyonlar için devletin hastane kapıları kapandı.

Birgün'ün haberine göre geçmiş yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla SGK’ye borcu olanlara da tedavi hakkı tanınıyordu. Ancak bu yıl henüz bu yönde bir karar yayımlanmadı.

Böylece borcu olanlara kamu hastanelerinde tedavi dönemi kapandı. Ayrıca borçlu üzerinden sağlık güvencesinden faydalanan eşi ya da çocuğu da devlet hastanelerinden faydalanamayacak.

2026 yılının işsizlik maaşı, borçlanma, kıdem tazminatı ve GSS prim zamları belli oldu2026 yılının işsizlik maaşı, borçlanma, kıdem tazminatı ve GSS prim zamları belli olduHaber
Emeklilerin maaşına prim ve GSS kesintileri başlıyorEmeklilerin maaşına prim ve GSS kesintileri başlıyorEkonomi
10 milyon kişiyi bekleyen tehlike: Borcunu ödemeyen sağlık hizmeti alamayacak10 milyon kişiyi bekleyen tehlike: Borcunu ödemeyen sağlık hizmeti alamayacakGüncel

 

 

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Karda kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Karda kayan kamyonet kar topu oynayan çocuklara çarptı
Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı
Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı
Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti... Güzel oyuncunun reklam kazancı olay oldu!
Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti... Güzel oyuncunun reklam kazancı olay oldu!
Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı!
Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı!
Genç kadın 5 gündür kayıp! Harita üzerinden iz çizme programıyla aranıyor
Genç kadın 5 gündür kayıp! Harita üzerinden iz çizme programıyla aranıyor
Ankara'da okulda kan donduran iddia: Otizmli öğrenciye şiddete müdür kalkanı!
Ankara'da okulda kan donduran iddia: Otizmli öğrenciye şiddete müdür kalkanı!
Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak!
Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak!
Etiketler gss borcu gss gss prim borcu Genel Sağlık Sigortası genel sağlık sigortası borcu devlet hastanesi bağkur bağ-kur primi bağ-kur primi borcu bağ-kur borcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Başkent Ankara -11 ile buz kesti, Kuğulu Park dondu! Başkent Ankara -11 ile buz kesti, Kuğulu Park dondu! TCMB yeni yıla yeni bir faiz indirimiyle girdi TCMB yeni yıla yeni bir faiz indirimiyle girdi Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlar ki... X-Ray taramasına yakalandı! Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlar ki... X-Ray taramasına yakalandı! Bir alkollü içki grubuna 2026 yılı zammı geldi! Bir alkollü içki grubuna 2026 yılı zammı geldi! Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti! Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti! Belgeselcilere kötü haber! Efsane kanal yayın hayatına veda etti! Belgeselcilere kötü haber! Efsane kanal yayın hayatına veda etti! Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak! Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak! İktidardan ikinci kez kademeli af düzenlemesi: 50 bin hükümlü daha serbest kalacak! İktidardan ikinci kez kademeli af düzenlemesi: 50 bin hükümlü daha serbest kalacak! Burası ne Alaska ne de Sibirya... Karadeniz'in yemyeşil cenneti gelinliğini giydi! Burası ne Alaska ne de Sibirya... Karadeniz'in yemyeşil cenneti gelinliğini giydi! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Kar, güneş, lodos, fırtına birarada! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Kar, güneş, lodos, fırtına birarada!
Davranışlarındaki değişim tedirgin etmişti... Minik çocuğun beyninden çıkan şey şoke etti! Davranışlarındaki değişim tedirgin etmişti... Minik çocuğun beyninden çıkan şey şoke etti! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıran transfer; 2026'nın ilk transfer imzası atıldı! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıran transfer; 2026'nın ilk transfer imzası atıldı! Gazeteci Murat Ağırel'e çocukları üzerinden mide bulandıran tehdit! Gazeteci Murat Ağırel'e çocukları üzerinden mide bulandıran tehdit! Cezaevindeki Adnan Oktar'dan MİT'e mektup yağdırdı! Mektupların içeriği herkesi şaşırttı! Cezaevindeki Adnan Oktar'dan MİT'e mektup yağdırdı! Mektupların içeriği herkesi şaşırttı! e-Devlet'i birebir kopyalamışlar... Sakın bu tuzağa düşmeyin! e-Devlet'i birebir kopyalamışlar... Sakın bu tuzağa düşmeyin! 19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı 19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü: Çok sayıda yaralı var! Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü: Çok sayıda yaralı var! Yeni yıl dev bir operasyonla başladı: Onlarca kırmızı bültenli suçlu Türkiye'de! Yeni yıl dev bir operasyonla başladı: Onlarca kırmızı bültenli suçlu Türkiye'de! Altın ve gümüş yeni yıla zirvede başladı, uluslararası finans devleri tahminlerini güncelledi! Altın ve gümüş yeni yıla zirvede başladı, uluslararası finans devleri tahminlerini güncelledi! Onlarca Afgan kaçak göçmenin çıktığı yer ''pes'' dedirtti Onlarca Afgan kaçak göçmenin çıktığı yer ''pes'' dedirtti