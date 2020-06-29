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  4. 29 Haziran 2020 22:08

Minibüs lastiği patladı! Devrilen araçtaki 16 kişi yaralandı

Tokat'ta meydana gelen kazada lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucunda, araçta bulunan 16 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Minibüs lastiği patladı! Devrilen araçtaki 16 kişi yaralandı
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Tokat’ta lastiği patlayan minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Erbaa'ya seyir eden C.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü Erbaa ilçesi Tepekışla köyü mevkiine geldiğinde aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Şoför ile 15 yolcunun yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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trafik , kaza , lastik
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