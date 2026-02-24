Minibüs şoförü rotayı hastaneye kırıp bir hayat kurtardı

Marmaris’te toplu taşıma hizmeti veren bir belediye şoförünün dikkati ve hızı, büyük bir facianın önüne geçti. Marmaris-İçmeler hattında seyir halindeyken fenalaşan kadın yolcu, şoförün soğukkanlılığı sayesinde saniyelerle yarışarak hastaneye ulaştırıldı.

Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’te dün saat 16.00 sularında MUTTAŞ’a bağlı şehir içi yolcu minibüsünde hareketli dakikalar yaşandı. Marmaris-İçmeler hattında görev yapan şoför Mehmet Gönen, Siteler mevkiindeki bir alışveriş merkezi önünde seyir halindeyken araç içerisindeki bir kadın yolcunun aniden fenalaştığını fark etti.

Ulaşım Dairesi'nden "Geç" Onayı Aldı

Yolcunun durumunun ciddi olduğunu gören şoför Gönen, vakit kaybetmeden Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçti. Acil durum bildirimi sonrası onay alan şoför, güzergah dışına çıkarak minibüsü en yakın sağlık kuruluşuna sürdü.

Hastane Önünde Seferberlik

Minibüs, kısa sürede Marmaris’teki özel bir hastanenin acil servis girişine ulaştı. Sağlık görevlileri, hastayı minibüsün içerisinden sedyeyle alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yolcunun tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar ve diğer yolcular, şoför Mehmet Gönen’in hızlı karar verme yeteneğini ve yardımseverliğini takdirle karşıladı.

