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Minibüs sulama kanalına düştü: 6 ölü, 5 yaralı

Minibüs sulama kanalına düştü: 6 ölü, 5 yaralı
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu. Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. 

Şanlıurfa Valiliği, kazada minibüste bulunan 6 kaçak göçmen hayatını kaybettiğini 5 kişinin de yaralandığını açıklandı. Toplamda 25 kişinin sağ kurtarıldığı belirtildi. 

Açıklamanın devamında, "Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Etiketler şanlıurfa kaçak göçmen sulama kanalı trafik kazası
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