O limizde korkutan deprem ! Sallandı...
O limizde korkutan deprem ! Sallandı...
Türkiye iadesini istiyordu... Serbest bırakıyorlar
Türkiye iadesini istiyordu... Serbest bırakıyorlar
ABD donanması İran teknesine ateş açtı
ABD donanması İran teknesine ateş açtı
FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı: 144 gözaltı
FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı: 144 gözaltı
Başkan'dan Kadıköy için ürküten açıklama
Başkan'dan Kadıköy için ürküten açıklama
Kılıçdaroğlu'nun ''Cumhuriyet'' iddiasına jet yanıt
Kılıçdaroğlu'nun ''Cumhuriyet'' iddiasına jet yanıt
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ?
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Temmuz 2017 19:49

Minibüste kelepçe takıp tecavüz etti iddiası !

Denizli'de minibüs sürücüsü 23 yaşındaki kişinin sevgilisi 17 yaşındaki kıza kelepçe takıp tecavüz ettiği iddia edildi.

Minibüste kelepçe takıp tecavüz etti iddiası !
A+ A-

Denizli’de minibüs sürücüsü 23 yaşındaki A.A., üç aydır arkadaşlık ettiği lise öğrencisi 17 yaşındaki Ö.K. adlı kıza, araçta kelepçe takarak tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

İddiaya göre olay, geçen cumartesi akşamı, Alaattin Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Denizli merkezde bir lisede öğrenim gören Ö.K., hafta sonu için ailesiyle birlikte Alaattin Mahallesi’ne gitti.

Burada üç aydır arkadaşlık ettiği A.A. ile buluşan Ö.K., daha sonra birlikte minibüse binerek gezmeye çıktı. İddiaya göre ormanlık alanda minibüsü durduran A.A., yanında getirdiği kelepçeyi kız arkadaşının ellerine taktı.

Daha sonra da A.A.’nın Ö.K.’ya tecavüz ettiği ileri sürüldü. Eve döndükten sonra olayı ailesine anlatan Ö.K., ertesi gün Jandarmaya giderek A.A.’dan şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

minibüs , sevgili , denizli , tecavüz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM