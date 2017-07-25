Minibüste kelepçe takıp tecavüz etti iddiası !

Denizli’de minibüs sürücüsü 23 yaşındaki A.A., üç aydır arkadaşlık ettiği lise öğrencisi 17 yaşındaki Ö.K. adlı kıza, araçta kelepçe takarak tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

İddiaya göre olay, geçen cumartesi akşamı, Alaattin Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Denizli merkezde bir lisede öğrenim gören Ö.K., hafta sonu için ailesiyle birlikte Alaattin Mahallesi’ne gitti.

Burada üç aydır arkadaşlık ettiği A.A. ile buluşan Ö.K., daha sonra birlikte minibüse binerek gezmeye çıktı. İddiaya göre ormanlık alanda minibüsü durduran A.A., yanında getirdiği kelepçeyi kız arkadaşının ellerine taktı.

Daha sonra da A.A.’nın Ö.K.’ya tecavüz ettiği ileri sürüldü. Eve döndükten sonra olayı ailesine anlatan Ö.K., ertesi gün Jandarmaya giderek A.A.’dan şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.