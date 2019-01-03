Minibüste taciz davasında şok ifade

Tuzla'da 15 Mayıs 2018 tarihinde iddiaya göre, okula gitmek için minibüse binen üniversite öğrencisi K.B.(21) sınav haftası yoğunluğundan dolayı uyuyakaldı. Bu sırada yanında oturan 50 yaşındaki A.Ö.T. genç kızın cinsel organına dokundu. Durumu fark eden genç kız bağırmaya başladı. Bunun üzerine A.Ö.T. minibüstekilerin müdahalesiyle araçtan indirildi ve polise haber verildi. Olayın ardından gözaltına alınan A.Ö.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, müşteki de salonda hazır bulundu.

"YOLCULARIN UYUKLADIĞINI GÖRDÜM"

Sanık savunmasında, "Olay günü minibüse bindim. Minibüsün en arkasındaki koltuklardan birine oturdum. Sağımdaki ve solumdaki koltuklar doluydu, minibüs kalabalıktı. Yolda giderken her iki tarafımda bulunan yolcuların uyukladığını gördüm. Ancak yolcuların cinsiyetlerine dikkat etmedim, o nedenle müştekinin yanımda oturup oturmadığını bilemiyorum. Ben kollarımı önüme bağlayarak oturuyordum. Bir süre sonra sol tarafımda oturan bayan bana bağırmaya başladı ve çantasını bana doğru fırlattı. Minibüsteki diğer yolcular beni darp etti" diyerek suçsuz olduğunu öne sürdü.

"YANLIŞLIKLA ELİM DOKUNMUŞ OLABİLİR"

Mahkeme hakiminin sanığa polise verdiği ifadede, 'uyuklarken yanlışlıkla elim dokunmuş olabilir' dediğini hatırlatması üzerinde, sanık ‘kendimi doğru ifade edememiş olabilirim' diye cevap verdi.

"SINAV HAFTASIYDI, UYUYAKALMIŞIM"

Müşteki ise, üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, “Olay günü okula gitmek için minibüse bindim, minibüsün en arkasında bulunan dörtlü koltuklardan sol cam tarafındaki koltuğa oturdum. Yanımdaki koltukta sanık oturuyordu. O hafta sınavlarım vardı, sabaha kadar ders çalıştığım için uyuyakaldım. Kucağımda defterim ve çantam vardı. Ancak uyandığımda defterim ve çantamın yan tarafa düştüğünü ve sanığın bir eliyle montunu tutarak paravan yapıp diğer eliyle de pantolonumun üzerinden cinsel organıma dokunduğunu gördüm. Birden bağırarak çantamla sanığa vurdum. Sonra minibüsteki yolcular sanığa müdahale ettiler. Kesinlikle yanlış anlaşılma söz konusu değildir" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

"ELİNİ MONTUNUN ALTINDAN ÇIKARDI"

Minibüste yolcu olarak bulunan N.A. da tanık olarak dinlendi. Tanık beyanında, "Yolda giderken müştekinin birden ayağı kalkarak 'ne yapıyorsun sen' diye bağırdığını duydum. Bu esnada yanında bulunan sanığın sağ elinin montunun sol kısmının içinde olduğunu ve elini oradan çıkardığını gördüm. Sol tarafında da müşteki oturuyordu" dedi.

İlk celsede tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık ikinci celsede geçirdiği tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık A.Ö.T.'yi "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın kesinleşmesi durumunda sanık bu hapis cezasını yatacak.