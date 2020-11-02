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  4. 02 Kasım 2020 10:17

Minik Elif'in kurtarılma anını böyle anlattı

İzmir'deki depremde yerle bir olan Doğanlar apartmanından depremden 65 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki minik Elif'i kurtaran ekipteki kahramanlardan Muammer Çelik o anları anlattı.

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İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda bir mucize gerçekleşti. 3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Arama Kurtarma ekibinden Muammer Çelik, 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtarılma anını anlattı.

Muammer Çelik, canlı yayında o anları böyle anlattı;

"Akşam 9'dan beri biz Elif'i arıyoruz. Annesi deprem anında Elif'e seslendiğini Elif'in yatağında yattığını söylemişti. Hiç ümidimizi kaybetmedik. Bizim için de bir ödül oldu. Elif'i önce öldü zannettik. Yüzünü temizledik, toz vardı. Gözünü açtı. O an donduk kaldık. Sırt üstü yatıyordu. Ona dokunarak uyandırdık ve bize gülümsedi. Elif çadıra gidene kadar elimi bırakmadı."


 

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