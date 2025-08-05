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Minik kız kedisini yakalamaya çalışırken 5'inci kattan düştü

Minik kız kedisini yakalamaya çalışırken 5'inci kattan düştü
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Samsun'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu evde kedisini yakalamaya çalışırken 5’inci kattaki evlerinin balkonundan zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atakent Mahallesi 3528 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Z.E.A. isimli kız çocuğu, 7 katlı apartmanın 5’inci kattaki dairesinde kedisini yakalamaya çalıştığı sırada balkondan toprak zemine düştü.

Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Z.E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

DHA

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Etiketler kedi Atakum samsun kedisini yakalamak isterken
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