Minik Simay görebilmek için

Balıkesir'de göz tansiyonu hastalığı ile dünyaya gelen 3 yaşındaki Simay bebek sol gözünü tamamen kaybetmek üzere, sağ gözü ise yüzde 10 nispetinde görüyor Balıkesir'de göz tansiyonu hastalığı ile dünyaya gelen 3 yaşındaki Simay bebek sol gözünü tamamen kaybetmek üzere, sağ gözü ise yüzde 10 nispetinde görüyor. Maddi güçlüklerle boğuşan ve varını yoğunu önceki ameliyatlara harcayan Başar ailesi, yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Doğuştan iki gözü bozuk olan 3 yaşındaki Simay'ın ailesi maddi imkansızlıklar yüzünden kızlarını ameliyat ettiremiyor. Daha önceki ameliyatlar için kredi kullanan ve çevresine borçlanan Başar ailesi 40 bin lirayı bulamazsa Simay bundan sonra hiç göremeyecek.Küçük Simay'ın babaannesi Nurcan Başar, torununun gözlerinin ameliyata ihtiyacı olduğunu belirterek, "En son 2 yıl önce ameliyat oldu, ömür boyu tedaviye ihtiyacı olduğu için bizim maddi gücümüz yetmiyor. 2 yıl önce ameliyat olduktan sonra 1 yıl arayla tedavi için kontrole gittik. Aslında onun 3 aydan 3 aya tedavi görmesi gerekiyor. Biz yardım edecek bir el uzanmasını istiyoruz. Oğlumun belli başlı bir işi yok. Simay 2 aylıkken yardımlar sayesinde bir ameliyat geçirmişti. 2. ameliyatı ise kendi çabalarımızla yaptırtmaya çalıştık. Durumumuz 2. ameliyata el vermediği için sağdan soldan borç toplayarak, kredi çekerek yaptırtırdık.

Şimdi tekrar bir ameliyat daha geçirmesi gerekiyor, o da bayağı külfetli. Retina ameliyatı ayrı, glokom ameliyatı ayrı. Bizim gücümüz yetmiyor. Hiçbir yerden bir destek alamıyoruz. Oğlum başkasının yanında yevmiye ile çalışıyor, hiçbirimiz destek yapamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gözümüzün önündeki çocuğumuzun gözlerini kaybetmek istemiyoruz. Yarım metre arayla bana 'babaanne neredesin' dediğinde içim acıyor. Sol gözünü tamamen kaybettik zaten, ayrıca çocuk görmediği için sağa sola çarparak kafası darbe almış hep. Sol gözü daha kötü olmuş, sağ göz yüzde 10 civarında görüyor. Bunun tedavisi mümkünken biz çaresiz kaldık. Birilerinin yardım elini uzatmasını istiyoruz" dedi.

Simay'ın annesi Gülşah Başar ise, "Raporlarımız elimizde, yardım eli istiyoruz. Zaten en son muayenemizde doktor bir gözün gittiğini ve retina ameliyatı olması gerektiğini söyledi.

Bunun da ücreti 40 bin lira; iki gözü için. Doktor ilk önce bir gözünü kurtaralım dedi, öteki göz içinse karışamayacağını ve onun doktorunun ayrı olduğunu söyledi. Hayırsever vatandaşlarımıza sesleniyorum, ne olursunuz çocuğumu kurtarın. İnşallah yaptığınız yardımlar öteki dünyada karşınıza çıkar" şeklinde konuştu.