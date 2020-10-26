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  4. 26 Ekim 2020 16:43

Minik Zeynep'ten kahreden haber

Kocaeli Gölcük'te nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, yaşam mücadelesini kaybetti.

Minik Zeynep'ten kahreden haber
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Kocaeli Gölcük'te Gölcük Merkez Mahallesi'nde yaşayan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin kızları Zeynep Karakolcu, 18 Ekim günü yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek kaçtı. Aile, nefes almakta zorlanan kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan Zeynep, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

MİNİK ZEYNEP HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep, bugün yaşamını yitirdi. Küçük Zeynep’in ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

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