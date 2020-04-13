Miras için babasını gözleme ile öldürdü !

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan B.T (36), erkek arkadaşının mirasın kendisine kalması için ağabeyi ve babasını öldürmesi gerektiğini söyledikten sonra evdekileri gözleme ile zehirlemeye karar verdi. Hayır amaçlı dağıtıldığı söylenen gözlemeleri yiyen baba hayatını kaybederken, ağabey ise iyileşti. Kısa sürede yakayı ele veren kadının da içlerinde bulunduğu 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASINI VE AĞABEYİNİ ZEHİRLEDİ

3 Nisan'da Ali Karateke ile oğlu, hayır yemeği diye evlerine getirilen gözlemeyi yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Didim Devlet Hastanesi'ne gitti. Aynı gün oğluyla taburcu edilen Karateke, 4 Nisan sabaha karşı hayatını kaybetti. Karateke'nin ölümünü şüpheli bulan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın araştırılması için özel ekip kurdu. Ekipler, mahallede yaptıkları araştırmada başka hiçbir eve gözleme götürülmediğini belirledi. Maktulün yaşadığı evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, ticari taksiyle gelen kişinin eve gözleme bıraktığını, taksinin Nazilli'de faaliyet gösterdiğini tespit etti.

TAKSİCİYLE GÖZLEME YOLLADILAR

Taksicinin ifadesinde, aracının Ali Karateke'nin kızı B.T (36) ve erkek arkadaşı N.K tarafından kiralandığını, ikilinin İ.Y'ye bir poşet verdiğini ve onun da içinde gözleme olan poşeti Karateke'nin evine götürdüğünü söylemesi üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan B.T, N.K ve İ.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BABASINI EN SEVDİĞİ GÖZLEME İLE ÖLDÜRDÜ

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen B.T'nin, cinayeti erkek arkadaşının planladığını, babası ve ağabeyinin ölmesi halinde mirasın kendilerine kalacağını anlattığını, babasının gözleme sevdiğini bildiği için içine böcek ilacı kattığı gözlemeleri gönderdiğini söylediği öğrenildi.