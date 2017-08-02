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  4. 02 Ağustos 2017 23:53

Miras kavgası kanlı bitti !

Kütahya'da bir köyde miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşler arasında silahlı kavga çıktı.

Miras kavgası kanlı bitti !
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yalnızsaray köyünde, miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşler arasında çıkan kavgada, baba ve oğlu av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalnızsaray köyünde yaşayan Muzaffer A. ve oğlu Aydın ile diğer oğlu İbrahim ve torunu Muzaffer A. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim A. ve oğlu Muzaffer A. av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yakınları tarafından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Muzaffer A. ile oğlu Aydın A'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA

miras , arazi , kavga , kütahya
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