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Miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
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Antala'da, aile arasında miras nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde, Nazmi Ç. ile kardeşi ve yeğenleri arasında, miras kalan 3 katlı bina nedeniyle tartışma çıktı. Ç.'nin oturduğu, babadan kalma binanın miras olduğunu belirten kardeşi ve ölen ağabeyinin çocukları, satış için yargıya başvurdu. Tarafların da hazır bulunduğu binada, saat 11.00 sıralarında, hakim ve avukatlarla keşif yapıldı. Keşfin tamamlanıp, görevlilerin ayrılmasının ardından taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay, bıçak ve silah kullanılan kavgaya dönüştü. Nazmi Ç.'nin ağabeyi Fikret Ç., boynuna isabet eden mermi ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Şu an hayatta olmayan kardeşlerden en büyüğünün oğlu olan Fatih Ç.'nin ayağından yaralandığı kavgada Nazmi Ç.'nin oğlu da yumruk darbeleri aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fikret Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nazmi Ç. ve 2 oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 

DHA

Etiketler antalya miras kavgası
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