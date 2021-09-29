  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu

Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu

Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu

Samsun'da, 30 yaşındaki Şeyda T., misafirliğe geldiği kardeşinin evinde göğsünden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Çorum'da yaşayan Şeyda Turan, bir süre önce Samsun'da yaşayan kardeşinin yanına geldi. İddiaya göre, Şeyda Turan'ın kaldığı odadan silah sesini duyan evdekiler, içeri girdi.

Turan'ı kanlar içinde hareketsiz halde bulan aile fertleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekiplerce yapılan kontrolde, tabancayla göğsünden vurulduğu belirlenen Turan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Turan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği Çorum'da toprağa verildi.

 Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Etiketler ölü kardeş misafirlik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Citroen'in yeni oyuncağı Türkiye'de: Fiyatı 6 bin euro
Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesip ''Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz'' dedi
Seda Sayan'ın programında göbek atan doktora kötü haber
13 yaşındaki kızı kaçıramayınca aileye dehşeti yaşattılar
Falcao'dan Galatasaray'ı çıldırtan talep
En yetkili kurum açıkladı: İşte koronavirüs aşısının yan etkileri
Ankara'da ilginç anlar! Yayalara yol veren minibüse otobüs çarptı
Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
Dinozordan bile vahşi! Tek darbeyle insanların iç organlarını boşaltabiliyor
Araç sahiplerine antifriz uyarısı: 9 bin liralık masraf çıkabilir