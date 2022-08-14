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MİT, Kuzey Irak'ta 6 teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Kuzey Irak'ta 6 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Hakurk’ta 4, Metina’da 2 olmak üzere 6 terör örgütü PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı nefes kesen operasyonlarına devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde de teröristlere göz açtırmayan ve nokta operasyonlar ile terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getiren MİT, bir operasyon daha gerçekleştirdi. MİT tarafından kuzey Irak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Hakurk’ta 4, Metina’da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirildi.

Etiketler msb terör duyuru
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