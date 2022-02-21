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  4. MİT ve Emniyet’ten DEAŞ baskını: 5 gözaltı var!

MİT ve Emniyet’ten DEAŞ baskını: 5 gözaltı var!

MİT ve Emniyet’ten DEAŞ baskını: 5 gözaltı var!

Çorum'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da şöyle denildi:

– Terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şahısların ilimiz merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile birlikte koordineli olarak yapılan planlı operasyonda 5 (beş) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin geleceği ve sınır bölgelerimizin güvenliği açısından terör örgütlerle mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir.

 

Etiketler deaş ışid terör terörist mit istihbarat gözaltı
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