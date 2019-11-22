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  4. 22 Kasım 2019 13:39

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a baskın! O liste ele geçirildi

Mersin'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Yakalanan zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerde ülkelerden örgüte katılanların listesi bulundu.

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a baskın! O liste ele geçirildi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı.

ÜLKE ÜLKE KLASÖRLERE AYRILMIŞ

Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden DEAŞ'a katılım yapanların listesi bulundu.

DEAŞ'a ait binlerce klasör ve dijital verilerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu zanlı, kentte 14 Kasım'da gözaltına alınan 13 DEAŞ şüphelisiyle adliyeye sevk edildi.

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