  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  MİT ve Suriye istihbaratından ortak operasyon: 12 yıldır firari olan casus sınır ötesinde yakalandı!

Güncelleme:

Türk istihbarat tarihinin en uzun soluklu takiplerinden biri başarıyla sonuçlandı! MİT ve Suriye İstihbaratı'nın sınır hattındaki ortak operasyonuyla, 12 yıldır firari olan casus Ö.S. Lübnan-Suriye sınırında ele geçirildi. Özgür Suriye Ordusu komutanlarını Esed rejimine teslim eden, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen ve Rus istihbaratıyla temas kuran Ö.S. Ankara'ya getirildi.

MİT ile Suriye İstihbarat Servisi'nin koordineli yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan Ö.S., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.

Operasyon sınır hattında gerçekleştirildi

MİT'in elde ettiği istihbarat üzerine Ö.S.'nun yeniden Suriye'ye geçmeye çalışacağı bilgisi doğrultusunda, MİT ile Suriye istihbaratı arasında ortak operasyon planlandı. Sınır hattında kurulan koordinasyon sonucu düzenlenen operasyonla Ö.S.'nun yakalandığı ve 12 yıllık firarın sona erdirildiği aktarıldı.

Yeni suçlamalarla yargılanması bekleniyor

Adli makamlara teslim edilen Ö.S.'nun mevcut 20 yıllık hapis cezasının yanı sıra siyasal ve askeri casusluk, terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanma ve öldürmeye yardım suçlarından da yargılanmasının beklendiği bildirildi.

Suriye'deki kritik olayda yer aldı

Ö.S.'nun, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum'u kaçırarak Beşşar Esed rejimine teslim ettiği, Harmoush'un işkence sonucu hayatını kaybetmesine neden oldu.
Bu olayın ardından 2013 yılında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ö.S.'nun, 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar etti.

Firar sürecinde FETÖ bağlantısı tespit edildi

Firar sürecine ilişkin yapılan incelemelerde, FETÖ bağlantılı yapıların rol oynadığı belirlendi. Dosya kayıtlarında usulsüz değişiklikler yapıldığı, ceza süresinin hatalı hesaplandığı ve izin sürecinde ciddi ihlaller bulunduğu tespit edildi. İddianamenin, MİT TIR'ları davasında görevli FETÖ mensubu savcı Özcan Şişman tarafından hazırlandığı, müddetnamelerin ise yine FETÖ bağlantılı bir infaz savcısı tarafından imzalandığı kaydedildi.
Ö.S.'nun firarının ardından Suriye, Rusya ve Lübnan'da saklandığı, bu süreçte MİT tarafından fiziki ve teknik yöntemlerle kesintisiz takibe devam etti. İstihbarat birimlerince yapılan analizlerde, Ö.S.'nun Suriye'den Lübnan'ın Cebel Muhsin bölgesine, ardından Rusya'nın Krasnodar bölgesine geçtiği, daha sonra Mısır üzerinden yeniden Lübnan'a döndüğü tespit edildi.

Esed rejimi istihbaratıyla iş birliği yaptı

Suriye'ye sığındıktan sonra Esed rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alınan Ö.S.'nun, Türkiye aleyhine istihbari faaliyetlerde bulunduğu, Türkiye lehine çalışan bazı kişilere ilişkin bilgileri rejim istihbaratıyla paylaştığı kaydedildi. Ayrıca, THKP/C-Acilciler lideri Mihrac Ural ve Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik ile temas kurduğu, propaganda ve manipülasyon faaliyetlerinde yer aldı.

Rus istihbaratıyla temas kurdu

Ö.S.'nun, Rusya istihbaratıyla da görüşmeler yaptığı ve Türkiye'ye ait bazı hassas bilgileri paylaştığı değerlendirildi.

Güvenlik kaynakları, operasyonun Türkiye'nin istihbarat kapasitesi ve uzun vadeli takip kabiliyetini ortaya koyduğunu, ayrıca Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde yeni bir iş birliği sürecine işaret ettiğini belirtti.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler video operasyon casus türkiye Suriye istihbarat fetö MİT TIRları mit firari casus ankara sınır ötesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
