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MİT yalanıyla 2 milyon TL'lik vurgun

MİT yalanıyla 2 milyon TL'lik vurgun
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Eskişehir'de kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşı 2 milyon TL dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne müracaatta, bulunan bir mağdur şahsın telefon ile aranarak görüştüğü kişilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtması akabinde eve gelen şahıslar tarafından yaklaşık 2 milyon TL tutarında ziynet eşyasının alındığını belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğimizce olaya ilişkin detaylı çalışma başlatıldı. Ekiplerce, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.Ç. ve Y.K. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.Ç. Ankara Aşti Otogarında, şüpheli Y.K. ise Şanlıurfa ilinde otobüs içerisinde müştekiye ait altınlar ile birlikte yakalandı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

İHA

Etiketler eskişehir mit dolandırıcı
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