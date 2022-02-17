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MİT'ten PKK'ya ağır darbe: Bombalı eylemlerin sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten PKK'ya ağır darbe: Bombalı eylemlerin sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman O. etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan'ı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Saha istihbaratı ile yeri belirlenen terörist Süleyman Orhan ve korumasının Amude bölgesinden Türkiye'ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı sırada etkisiz hale getirildiği açıklandı.  Uzmanlar, PKK/YPG üyesi Süleyman Orhan'ın etkisiz hale gelmesiyle birlikte PKK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtti. 

Birçok saldırının talimatını vermiş

Diğer taraftan PKK/YPG'nin, terörist Orhan'ın Haseke'de DEAŞ ile mücadele sırasında öldüğüne dair yalan haber yaptırdığı, bununla batılı ülkelerin kamuoyunda popülerlik kazanmaya amaçladığı bildirildi. Süleyman Orhan'ın son olarak, Şanlıurfa/Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının 8 Ocak 2022'de infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği aktarıldı. Ayrıca güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Orhan'ın 8 Ocak 2020'de Resulayn'da 4, 16 Ocak 2020'de Tel Abyad-Suluk beldesinde 3, 10 Aralık 2020'de Resulayn'da 2 Türk askerinin şehit edildiği saldırıların talimatlarını verdiği belirlendi.

Etiketler bomba eylem
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