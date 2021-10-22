MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe
MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.
MİT, Irak'ın Kerkük kırsalında PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.
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