Montuna gizlediği tüfekle dehşet saçtı: 2 ölü

Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki mobilyacıda meydana geldi. Halime Y., 4 ay önce, iddiaya göre, 16 yıllık eşi Şenol Y. ile uyuşturucu kullanması nedeniyle tartıştı. Halime Y., tartışmanın ardından 9 ve 15 yaşlarındaki 2 oğlunu alıp, Muğla'daki akrabalarına gitti.

Eşinin yanına 2 ay önce giderek, barışmak isteyen Şenol Y., olumsuz yanıt alınca 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Konya’ya döndü.

Şenol Y., 2 gün önce de kayınpederi Bekir D. ve kayınbiraderi Enes D.'nin yanına gidip, halen eşinin yanında kalmaya devam eden 9 yaşındaki diğer oğlunu da Konya'ya getirmek istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca aralarında tartışma çıkarken, Şenol Y. oradan ayrıldı.

TÜFEĞİ MONTUNUN İÇİNE GİZLEMİŞ

Şenol Y., olay günü montunun içine sakladığı pompalı tüfekle minibüse binerek, bacanağı ve mobilya ustası Mustafa A.'nın iş yerine gitti.

Şenol Y., içeri girer girmez tüfekle Mustafa A.’ya ateş ederek, öldürdü. Daha sonra iş yerine ait kamyoneti alan Şenol Y., bu kez de Fatih Mahallesi'ndeki Karatay Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi kayınpederi Bekir D.'nin yanına gitti. Şenol Y., iş yeri önünde karşılaştığı kayınpederi Bekir D.'ye pompalı tüfekle ateş açıp, karnından ağır yaraladı. Bekir D., kanlar içinde yere yığıldı. Şenol Y. de içeri girip, ateş etmek istediği kayınbiraderi Enes D. tarafından engellendi.

Arbedeyle ikili, dışarı çıktıktan sonra çevredekiler de müdahale edip, Şenol Y.'nin elinden tüfeği aldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şenol Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

'ENGELLEMESE KAYINBİRADERİMİ DE ÖLDÜRECEKTİM'

Olaydan önce uyuşturucu tedavisinde kullanılan kırmızı reçeteli ilaçlardan aldığı öğrenilen Şenol Y.’nin, kayınpederinden sonra engellemese kayınbiraderini de öldüreceğini söylediği öğrenildi. Eşiyle ayrı yaşadığını belirten Şenol Y.'nin, ifadesinde, ''Eşimle barışmak istedim ama barışamadım. 2 oğlumuz var. Oğullarımdan birini daha önce yanıma getirdim. Diğerini de getirmek için uğraşıyordum. Ben uzun zamandır uyuşturucu tedavisi görüyorum. Eşimin ailesine gittim ama beni sürekli kovdular. 2 gün önce de baldızlarım, bacanağım ve kayınvalidemle tartıştık. Olay sabahı da benden şikayetçi olduklarını öğrendim. Bunu öğrenince çok sinirlendim. Onları öldürmeye karar verdim. Bir yerden tüfek buldum. Tüfeği montumun içine saklayıp, minibüse binip gittim, öldürdüm” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Musa A. ve Bekir D.'nin cenazeleri de Musalla Mezarlığı’nda defnedildi.