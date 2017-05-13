Motosiklet hırsızı genç kız yakalandı

Konya'da park halindeki motosikletin kilidini kırarak çalan 3 şüpheliden F.Ö. adlı genç kız, güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilip yakalandı.

Konya'da park halindeki motosikletin kilidini kırarak çalan 3 şüpheliden F.Ö. adlı genç kız, güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilip yakalandı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, geçen 4 Mayıs günü saat 23.45 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Albdülmümin Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir motosiklet kilidi kırılıp çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede 1'i kız 3 kişinin motosikleti çaldığı belirlendi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlara görüntüleri izleten polis şüphelilerden birinin 16 yaşındaki F.Ö. olduğunu saptadı. Aynı mahallede oturan F.Ö., dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. F.Ö. ilk ifadesinde, kendisinin gözcülük yaptığını, olayı gerçekleştiren diğer şüphelilerden birinin Mehmet Ö. olduğu, diğer kişiyi tanımadığını, motosikletinde Mehmet Ö. de olduğunu söyledi. F.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.