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Motosiklet kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Motosiklet kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Adana'da akrabalar arasında çıkan motosiklet kavgasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Emin Ç. ile oğulları Abdullah Ç. ve Fırat Ç., motosikletlerini çalmakla suçladıkları akrabaları olan Kemal A. ve ağabeyi Hacı A.’nın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Mehmet Emin Ç. ve oğullarından biri, tabancayla A. kardeşler ile arkadaşları Cumali C.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, 3 kişiye de isabet etti. Baba ile oğulları ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan Kemal A. ve Hacı A. kardeşler ile arkadaşları Cumali C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Mehmet Emin Ç. ile oğulları Abdullah Ç. ve Fırat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler adana motosiklet kavgası
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