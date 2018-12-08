Af hakkı yanan 3 milyon kişi için son şans
Af hakkı yanan 3 milyon kişi için son şans
Belediye başkanı tarihi kaleyi 600 TL'den kiraya veriyor
Belediye başkanı tarihi kaleyi 600 TL'den kiraya veriyor
Milyonlarca kiracıyı sevindirecek düzenleme
Milyonlarca kiracıyı sevindirecek düzenleme
İşsizlik maaşı almak için şartlar değişiyor
İşsizlik maaşı almak için şartlar değişiyor
İşte yeni askerlik sisteminin ayrıntıları !
İşte yeni askerlik sisteminin ayrıntıları !
Trafikte rekor ceza ! Trafik polisi o sürücüye 10 bin 311 TL ceza kesti
Trafikte rekor ceza ! Trafik polisi o sürücüye 10 bin 311 TL ceza kesti
Buz gibi soğuklara mola ! Sıcaklıklar 4 dereceye kadar ısınacak
Buz gibi soğuklara mola ! Sıcaklıklar 4 dereceye kadar ısınacak
Konya'dan kahreden şehit haberi
Konya'dan kahreden şehit haberi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Aralık 2018 13:53

Motosiklet sürücüsüne şoke eden trafik cezası

İzmir’de yaşayan Mert Ötükçü, geçtiğimiz günlerde evine gelen 108 liralık trafik cezası ile adeta şok oldu.

Motosiklet sürücüsüne şoke eden trafik cezası
A+ A-

İzmir’de yaşayan Mert Ötükçü kendine ait motoruna yüksek sesle müzik dinlemekten dolayı gelen trafik cezası ile şok oldu. Motorunda müzik sisteminin dahi bulunmadığını belirten Mert Ötükçü durumun düzeltilmesi için yetkililere seslendi.

Gelen ceza makbuzunda, 'Müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan' olduğunu görünce neye uğradığını şaşıran Ötükçü, cezanın düzeltilmesini bekliyor.

Cezanın 23 Kasım 2018 tarihinde saat 17.15’de Manisa Salihli’de kesildiğini söyleyen Ötükçü, o tarihte ve saatte ailesi ile birlikte İzmir Gaziemir’de bir alışveriş merkezinde olduğunu, motorunun da alışveriş merkezi otoparkında olduğuna dair kamera kaydı olduğunu iddia etti.

"KASKIN İÇİNDE ÇALDIĞINIZ MÜZİĞİN SESİNİ DUYAMAZSINIZ"

Konuyla alakalı ilgili yerlere başvurularını yaptığını belirten Ötükçü, "Gerekli mercilere mailler attım. Salihli Emniyet Amirliğini aradım gerekli cevabı alamadım. Bu tarz motosikletler genelde dağ, yamaç ve arazi koşullarına uygun. Kaskın içinde çaldığınız müziğin sesini de duyamazsınız. Böyle bir durumdan ceza gelmesi komik bir durum. Motorumda müzik sistemi dahi yok" dedi.

Ceza makbuzu gelince ilk olarak Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiğini belirten Ötükçü oradan cezanın kesildiği Manisa Salihli ilçesine gitmesi gerektiğini öğrendiğini ve gitmeyeceğini belirterek, "Gitmem gelmem 150 lira, ceza ise 108 lira. Muhtemelen cezayı ödeyeceğim. O saatlerde alışveriş merkezinde olduğuma dair kanıtlarım da var. Aracım AVM'nin otoparkında ve kamera görüntüsü de mevcut. O saatte sosyal medyadan durumda paylaştım. Gerekli yerlere mail gönderdim, cevabını bekliyoruz" diye konuştu.

 

trafik , trafik cezası , motosiklet , motosiklete müzik sesi cezası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM