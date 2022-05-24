  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada

Bursa'da hatalı şerit değiştiren panelvan minibüs bir motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına sebep oldu. Motosiklet sürücüsünün panelvan minibüse ve kaldırıma çarptığı anlar bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet; hatalı şekilde şerit değiştiren panelvan minibüse çarptı. Daha sonra sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Etiketler motosiklet kazası kaza trafik kazası kaza anı video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş altının nereye kadar yükseleceğini açıkladı
Türkiye bir ilk: Trafikte ''Kara Liste'' dönemi başladı
Ünlü anketçi ''Türkiye'yi alın İstanbul'a kayyım atayın'' dedi ortalık karıştı
Ayasofya'da skandal görüntü!
Survivor All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu
Son Cumhurbaşkanlığı anketinden iktidarın da muhalefetin de hesaplarını bozacak sonuç
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ yanıtı: ''En büyük destekçilerindendin''
Emeklilik yaşını EYT'siz düşürmenin formülü açıklandı
Maymun çiçeği hastalığında en riskli grup açıklandı! ''Körlüğe neden olabilir''
Tam 700 yıllık! İşte Türkiye'nin en büyük mumya ailesi