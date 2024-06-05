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Motosiklet tutkusu genç kızın sonu oldu

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.G. (20) kontrolündeki motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan G., otomobilin altına girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü S.G., kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden S.G.'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

İHA

Etiketler Serdivan motosiklet trafik kazası
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