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Motosikletiyle kaza yapıp, sosyal medyada paylaştığı video ile yardım istedi

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Adana2da motosikletiyle kaza yapan bir genç yaralı halde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

Adana2nın Kozan ilçesinde motosikletiyle kaza yapan A.E., yaralı halde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. A.E. ve yanındaki arkadaşı, yardıma gelenler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kozan Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Yanındaki arkadaşıyla motosikletine binen A.E.'nin, bir süre sonra kaza yaptı. Yaralı A.E., cep telefonuyla çektiği videoda "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Biz büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah'ını seven bize yardım etsin. Biz yolda kaldık" diyerek sosyal medya hesabında paylaştı. Kazada yaralanan A.E. ve yanındaki arkadaşı, yardıma gelen vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı.

DHA

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Etiketler adana motosikletli genç kaza motosiklet kazası
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