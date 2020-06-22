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  4. 22 Haziran 2020 18:20

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: Savcı adayı genç öldü

Trabzon'un Çaykara ilçesi Köseli mahallesinde iki motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, Hukuk Fakültesinden geçtiğimiz yıl mezun olan 23 Yaşındaki Ömer Özen hayatını kaybetti.

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: Savcı adayı genç öldü
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Trabzon'un Çaykara ilçesi Köseli mahallesinde iki motosiklet sürücüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 genç hayatını kaybetti.

Kaza ilçenin Köseli mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet ile seyahat halinde olan Ömer Özen (23) karşı yönden gelen Kenan Çakmak isimli sürücünün kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Özen hayatını kaybederken, Çakmak ise yaralandı.

23 Yaşında olan Ömer Özen'in Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçtiğimiz yıl mezun olduğu öğrenildi.

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