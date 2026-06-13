Motosikletli saldırganlar iş yerine kurşun yağdırdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Şirin Sokak’ta, sanayi malzemeleri ve makineleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Motosikletle sokağa gelen 2 kişi, kapalı olan işletmeye tabancayla defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinin camlarında hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
DHA
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