  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti

Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti

Güncelleme:

Mersin'de, yolda yürüyen kadınlara motosikletli 2 kişi tarafından ne olduğu bilinmeyen bir cisim atıldı. Gözünden yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, 18 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet üzerindeki 2 kişi, kaldırımda yürüyen 3 kadına bir cisim attı. Atılan cisim Hatice A.'ın gözüne isabet ederken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan kadın, yere yığıldı. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen kadın, tedavi altına alındı. Hatice A. ve ailesi, şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedi.

İHA

Etiketler mersin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aleyna Tilki süper mini eteğinin azizliğine uğradı
Özel hastanede kan donduran görüntüler
TSK'nın Pençe Kılıç harekatı HDP'yi rahatsız etti! Skandal açıklama
Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler listesini güncelledi
Hainler için hesap zamanı! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları bombalandı
Mesajları ifşa olan Gökhan Çıra, fenomen Ayşe Bade'ye ateş püskürdü
Otomobil fiyatlarına kur zammı geldi
''İstanbul'da asgari ücretle çalışan yok'' dedi, canlı yayın karıştı
Pençe Kılıç harekatının bilançosu açıklandı
Şaşkına çeviren hırsızlık! Kapı ve duvarları kırıp 15 evi soydular