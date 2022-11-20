Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti

Mersin'de, yolda yürüyen kadınlara motosikletli 2 kişi tarafından ne olduğu bilinmeyen bir cisim atıldı. Gözünden yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, 18 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet üzerindeki 2 kişi, kaldırımda yürüyen 3 kadına bir cisim attı. Atılan cisim Hatice A.'ın gözüne isabet ederken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan kadın, yere yığıldı. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen kadın, tedavi altına alındı. Hatice A. ve ailesi, şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedi. İHA